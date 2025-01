La cerimonia al sacrario e la conferenza educativa

Per celebrare la Giornata della Memoria, domani, lunedì 27 gennaio, l’amministrazione comunale ha organizzato due diverse iniziative. Alle 10, al Sacrario Comunale dei Caduti, ai piedi del palazzo Comunale, il sindaco Riccardo Franchi e la Giunta saranno protagonisti di una breve cerimonia di commemorazione, durante la quale sarà deposta una corona di alloro in ricordo delle vittime della Shoah.

Nel pomeriggio, alle 17.30 alla Gipsoteca Libero Andreotti, nel Palazzo del Podestà in piazza del Palagio, Francesco Iadarola, docente dell’Istituto Sismondi-Pacinotti, terrà una conferenza sul tema ‘Educare senza confini. L’esempio di Irene Sendler nel ghetto di Varsavia’. Attraverso la vicenda umana di questa infermiera polacca, che salvò oltre 2500 bambini ebrei a Varsavia, si parlerà di valori da non dimenticare, come l’umanità, il coraggio, la libertà e il senso civico.

Un modello educativo e civile da ricordare e tenere vivo per le generazioni future, un messaggio di solidarietà e forza rivolto a tutta la comunità nel giorno di questa importante ricorrenza. Nel corso della conferenza, previsti intermezzi musicali a cura di Andrea Vezzani. Al termine, interverranno il sindaco Franchi, e il presidente della locale sezione ANPI, Sergio Tintori.