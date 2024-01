La Befana fa gli straordinari. A Pescia arriva domenica calandosi dal municipio

A Pescia la festa della Befana si festeggerà anche il giorno dopo la tradizionale ricorrenza. Domenica 7, il giorno dopo la festa canonica della vecchina più amata dai bambini, sono in programma una serie di iniziative che coinvolgeranno tutta la città, per terminare, nel tardo pomeriggio, nella centralissima piazza Mazzini, dove è atteso l’arrivo di una insolita Befana.

Il centro storico ospiterà, fin dal mattino, un’edizione speciale di bancarelle in piazza dedicata al mercatino della festa, con vendita di dolciumi, giocattoli e tante cose curiose e interessanti. Le bancarelle saranno collocate ai bordi della piazza per consentire, al centro, il passaggio dei magnifici pony del centro ippico ’La Pieve’, gratuitamente disponibili per tutti i bambini che vorranno provare l’emozione del battesimo della sella o fare una cavalcata in sicurezza seguiti da istruttori professionali.

Nel pomeriggio la Befana, accompagnata dai Befanotti, incontrerà grandi e piccini per piacevoli foto ricordo, regalando dolcetti ai bambini. Intorno alle 17, da una delle finestre del palazzo municipale, quella più in alto, si calerà una particolarissima e altamente spettacolare "Befana Acrobata", anche lei circondata dai suoi Befanotti acrobati, che verrà accolta dal sindaco Riccardo Franchi al fianco del quale andrà a spegnere le luci del grande albero di Natale collocato al centro della piazza.

Ci saranno gli immancabili doni per i piccoli e saluti per tutti, prima di dichiarare ufficialmente terminate le manifestazioni delle festività che ci hanno accompagnato e allietato nelle ultime due settimane.

"La festa della Befana… il giorno dopo!" è una manifestazione prodotta dall’associazione culturale ’Pinocchio 3000’, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la partecipazione dell’Edilizia Acrobatica. In questa occasione, parcheggiare in città negli spazi pubblici, anche quelli solitamente a pagamento, sarà del tutto gratuito. Per maggiori informazioni chiamare lo 0572/191 3547. L’appuntamento di domenica 7 segue l’evento del giorno precedente che animerà Montecatini.