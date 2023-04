Kartodromo: all’asta la vecchia gestione

E’ in vendita con procedura telematica asincrona senza incanto, tramite la piattaforma www. astetelematiche.it, l’azienda che ha gestito in passato il kartodromo e le attività connesse in viale Foscolo, al piano seminterrato del Terminal Bus. Lo riporta l’avviso del Tribunale di Pistoia relativo al fallimento n° 39 del 2020. La vendita si terrà il 21 aprile prossimo alle 15.30. Il prezzo base è fissato in 45mila euro con offerta minima di 33.750 euro. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 20 aprile alle 12. Si tratta del terzo tentativo. Il complesso aziendale è costituito da arredi, attrezzature, macchinari, macchine elettroniche e da licenza provvisoria del Comune.

Va sottolineato che l’attività del kartodromo prosegue tuttora regolarmente con la nuova gestione dell’attuale Ssdarl MyKart, che niente ha a che fare con la vecchia società fallita. "Il kartodromo – si legge sul sito web – si è consolidato come punto di riferimento quasi esclusivo a livello regionale per gli appassionati dei kart elettrici e anche per i neofiti. All’inizio del 2017 diventa una società sportiva dilettantistica. Rinnovati i locali, il circuito e cambiati i colori sociali, nonché la completa gestione della struttura".