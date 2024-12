Istituzioni e alpini celebrano Santa Barbara a Montecatini Alto

La città celebra la patrona Santa Barbara. Domenica mattina, il gruppo dell’associazione alpini di Montecatini ha organizzato una cerimonia al Castello. Il ritrovo, con la partecipazione del Comune e della cittadinanza, si è tenuto in piazza Giusti. È stato fatto l’alzabandiera, a cui è seguita la deposizione di una corona al monumento ai caduti. Il vescovo di Pescia Fausto Tardelli ha celebrato la messa nella chiesa di San Pietro Apostolo. Domani, alle 18, sarà celebrata un’altra messa nella basilica di Santa Maria Assunta. Santa Barbara, patrona di Montecatini, dei vigili del fuoco e di altre istituzioni, è una martire cristiana. Il luogo e l’epoca in cui è vissuta, a causa delle numerose leggende sorte intorno al suo nome, non sono chiaramente identificabili, ma il suo culto è attestato presso le comunità cristiane d’Oriente e Occidente (Roma, Francia) sin dal VI-VII secolo e conobbe una grande popolarità nel Medioevo grazie alla Legenda Aurea.