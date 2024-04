Infarto in strada, muore turista croato

Montecatini Terme, 5 aprile 2024 – Quel dolore al torace persistente, che si stava allargando sempre di più, non lasciava presagire nulla di buono. È morto di infarto, ieri, un turista croato, in vacanza in Italia insieme alla moglie, mente percorreva via della Salute, proprio in uno dei primi giorni di bel tempo a Montecatini. Proprio in questi giorni, alla scoperta delle bellezze storiche e culturali del nostro paese, stava soggiornando in un albergo di Montecatini con la moglie. Un periodo felice, a pochi giorni dalla conclusione della Pasqua, che non avrebbe mai potuto far presagire la tragedia incombente.

Il dolore è arrivato all’improvviso e la morte del turista si è consumata in pochi attimi. Sul posto, in seguito alla chiamata al numero unico 112, sono arrivati i soccorritori del 118 e una volante della polizia di Stato. Gli operatori sanitari hanno tentato inutilmente di prestare soccorso all’uomo, ma ormai non c’era più niente da fare: l’uomo era deceduto. Sul posto, nel frattempo, si era radunato un folto numero di curiosi, che si stavano domandando che cosa stessero facendo i mezzi del 118 e della polizia di Stato sul posto. Gli agenti della polizia di Stato hanno consentito che il corpo venisse portato via senza problemi, mentre piano piano gli spettatori hanno iniziato ad andarsene.

È importante saper riconoscere il campanello di allarme di un infarto, perché spesso può fare la differenza tra la vita e la morte. Il primo segnale fra tutti è senza dubbio il dolore al torace. La sensazione è quella di una morsa che opprime il petto. In genere il dolore si manifesta solitamente con gli stessi sintomi sia nella donna sia nell’uomo. Il dolore dell’infarto ha le stesse caratteristiche di quello dell’angina, è solo più intenso e, soprattutto, prolungato. Il dolore anginoso raramente supera i 10-20 minuti, mentre quello dell’infarto può durare anche giorni.

Da.B.