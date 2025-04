Incidente sul lavoro in casa. Montatore cade da una scala durante l’installazione di mobili

Attimi di paura, ieri mattina, in centro storico a Pescia. Alle 10.30 circa si è registrato un nuovo incidente sul lavoro, le cui conseguenze avrebbero potuto essere tragiche. Un cinquantenne italiano, dipendente di un’azienda che si occupa di vendita e montaggio di mobili, è caduto da una scala mentre stava assemblando l’arredo appena consegnato nell’appartamento degli acquirenti, in piazza Santo Stefano. Un volo impressionante, che ha subito fatto scattare l’allarme nell’appartamento: l’uomo infatti è caduto pesantemente da un altezza di circa due metri. Una brutta botta, che gli ha provocato un forte trauma cranico e uno toracico.

Sul posto sono subito intervenuti una ambulanza della Pubblica Assistenza di Pescia e gli specialisti della Medicina del Lavoro che hanno avviato la procedura per accertare come è avvenuto l’incidente. Lo sfortunato operaio, che appariva in stato confusionale a causa dei postumi della caduta, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

A destare preoccupazione, più che le conseguenze dirette dell’incidente, era l’evidente stato di smarrimento in cui versava l’uomo, oltre alle conseguenze indirette della caduta. Il timore dei soccorritori era che, nella caduta, si fosse procurato lesioni interne non rilevabili a prima vista. Per fortuna, sembra che già all’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale pistoiese i sanitari si siano trovati davanti una situazione più rassicurante, tanto che sarebbero stati scongiurati i rischi più gravi. Contusioni quindi e una grande paura per un incidente che, per come si era sviluppato, poteva davvero portare a conseguenze più gravi rispetto a quelle che si sono materializzate.

