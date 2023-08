Con l’auto finisce nel fossato: grave un 60enne. L’incidente a Marginone

Altopascio, 6 agosto 2023 – E’ rimasto gravemente ferito un uomo di 62 anni residente a Uzzano, rimasto coinvolto in un incidente stradale venerdì pomeriggio in località Fonte, sulla provinciale Mammianese, tra la frazione di Marginone e il capoluogo, Altopascio, comunque a poche centinaia di metri dal confine con la Valdinievole.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale della cittadina del Tau che hanno eseguito i rilievi, la Ford Fiesta sulla quale viaggiava il sessantaduenne è finita tra la carreggiata e il fossato, "rimbalzando" successivamente al centro della strada.

L’utilitaria, nell’impatto ha perduto una ruota anteriore ed è rimasta praticamente distrutta nella parte del cofano motore. Non sarebbero coinvolti, ad un primo esame della dinamica del sinistro, altri veicoli.

Forse un malore all’origine della perdita del controllo del mezzo da parte del conducente.

Ma si tratta soltanto di prime ipotesi, saranno le indagini e le perizie a stabilire esattamente l’accaduto, senza escludere un eventuale guasto meccanico.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118. I sanitari sono riusciti a stabilizzare il paziente che comunque non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Lucca.

Una delle arterie più trafficate tra la Lucchesia e Chiesina Uzzanese è rimasta quasi bloccata durante il tempo necessario alla rimozione della vettura e alla bonifica del manto di asfalto. Qualche disagio per la circolazione. In quel punto altri incidenti si sono verificati in passato.

Massimo Stefanini