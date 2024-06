Incendio nella Rsa Villa Bianca. Anziani tornano nella struttura

Sono state tutte dimesse dai pronto soccorso degli ospedali di Pistoia e Pescia le cinque persone che nella tarda serata di mercoledì erano state ricoverate in seguito a un principio di incendio verificatosi in una stanza della Rsa Villa Bianca di Sereni Orizzonti a Ponte Buggianese. Emergenza conclusa anche per le diciassette persone che erano state ricollocate in altre Rsa vicine: ieri sono tornate a Villa Bianca.

Ad andare a fuoco è stato un fancoil adibito al condizionamento di una delle stanze al primo piano della residenza per anziani. Le fiamme, partite con tutta probabilità a causa di un cortocircuito, sono state subito domate dal personale sanitario, ancora prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Montecatini Terme che si sono concentrati sul portare in salvo tutti gli occupanti della struttura.

In una nota l’Azienda Usl Toscana Centro spiega che "dopo l’attivazione del protocollo di maxi-emermergenza da parte della Centrale Operativa 118 Pistoia-Empoli e dei vigili del fuoco, la direzione aziendale insieme alla Società della Salute Valdinievole e con il coinvolgimento delle altre sette Società della Salute della Toscana Centro, si sono attivate per ricollocare (in un raggio di 30 km) gli ospiti che non potevano rientrare nelle proprie stanze: 2 ospiti sono stati collocati alla Turati a Gavinana, 4 a Villa Matilde a Pescia, 3 al Villone Puccini a Pistoia, 1 alle cure intermedie del Ceppo a Pistoia, 2 a Madonna del Rosario a Orentano, 5 a Rsa Campostrini di Vicopisano".

L’Ausl ha ringraziato le associazioni di volontariato per la numerosa disponibilità dei mezzi di soccorso, gli amministratori e i tecnici del Comune di Ponte Buggianese, che si sono adoperati fino a notte fonda per favorire la buona riuscita dei trasferimenti e per informare e rassicurare le famiglie sull’accaduto, le strutture che si sono rese immediatamente disponibili per ospitare nottetempo gli anziani, e Sereni Orizzonti che ieri ha diffuso una nota sull’accaduto: "Ospiti e infermieri stanno bene e anche quelli trasportati in ospedale, solamente in via precauzionale, sono già stati dimessi. L’impianto d’allarme ha funzionato. Impeccabile l’intervento dei nostri operatori che hanno subito agito per spegnere il principio di incendio. Un ringraziamento ai vigili del fuoco che sono subito intervenuti, al sindaco e a tutto il personale della residenza".