Incendio in un garage, paura a Uzzano. Le fiamme sfiorano alcune bombole di Gpl

Uzzano (Pistoia), 23 marzo 2024 – Tanto spavento, ma per fortuna nessun ferito dopo l’incendio che intorno alle 19,30 di stasera, 23 marzo, è divampato all’interno di un garage a Uzzano. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, supportati da squadre del distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti dalle ore 19:30 nella frazione di Forone.

Ad andare a fuoco del materiale all'interno di un garage e alcune stanze adiacenti allo stesso. L'intervento delle squadre è servito a portare in zona sicure alcune bombole di Gpl presenti all’interno del garage e ad evitare la generalizzazione dell'incendio alla restante abitazione e ad alcune cataste di legna presenti esternamente. Non si registrano persone ferite nell'incendio e le cause sono in corso di accertamento. Sul posto presenti per quanto di loro competenza anche una pattuglia dei carabinieri.