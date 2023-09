Incendio di sterpaglie a Montecatini: paura per oliveto incolto

Paura per un incendio di vegetazione avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Cristoforo Colombo, sulla circonvallazione Nord di Montecatini. Intorno alle 15.45 ai vigili del fuoco sono state segnalati fiamme e fumo provenienti da un oliveto incolto in prossimità di abitazioni e della chiesa di San Francesco d’Assisi. Ad andare a fuoco per sono state sterpaglie e rovi presenti nell’oliveto.

Le fiamme del campo hanno iniziato a espandersi, fino a toccare la via Cristoforo Colombo vicina. I residenti della zona e i passanti sono rimasti impressionati, temendo che l’incendio divampasse ancora di più. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento di Pescia, supportati da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Pistoia, mentre gli agenti della polizia municipale, per garantire la messa in sicurezza, hanno chiuso la circolazione per una quarantina di minuti.

d.bern.