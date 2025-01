In nove si propongono per la cura del verde

Nove imprenditori, aziende e privati cittadini hanno risposto all’appello lanciato dal Comune e adotteranno uno spazio verde della città per garantire maggiore cura. I soggetti che hanno depositato una manifestazione di interesse e i punti che hanno chiesto di seguire sono sono: Maurizio Stefanelli legale rappresentante del negozio Conad, per aiuole e la rotonda di piazza Italia, Gianluca Fiorini, aiuole della chiesa del Carmine e della Torre dell’orologio a Montecatini Alto, Sergio Miele, legale rappresentante della società Over per aiuole di corso Roma, Luigi Meregalli legale rappresentante della società Esselunga per aiuole via Lucchese, Parrucchieri Perondi Bruno e Luca per le aiuole di corso Matteotti davanti alla loro attività commerciale, Chiara Pacini in qualità di legale rappresentante della società Pacino srl per le aiuole di largo caduti di Nassirya, Marco Callarelli, legale rappresentante della società Hotel Montebello per le aiuole del parco della Rimembranza Nord, e Graziano Giannini in qualità di legale rappresentante di Gabrigest Hotel Arnolfo per le aiuole del parco Rimembranza Sud, e Fabio Sabatini in qualità di legale rappresentante della società Saba per le aiuole di viale Verdi davanti all’attività commerciale Bar viale Verdi 54.

Il Comune era in cerca di soggetti privati, aziende e associazioni pronti a sponsorizzare la manutenzione del verde pubblico in città da settembre dello scorso anno. Una determin emessa dall’amministrazione aveva dato il via libera alle manifestazioni di interesse per dare un contributo alla lotta al degrado e al miglioramento dell’immagine della città. Il sindaco Claudio del Rosso aveva auspicati "un coinvolgimento importante della cittadinanza alla quale sta a cuore il verde, patrimonio fondamentale della nostra città".