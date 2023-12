In marcia per la pace. Montecatini e Larciano ospitano i cortei cattolici

Domani, in occasione della 57ª giornata mondiale della pace, gli uffici pastorali, Azione cattolica e la Caritas hanno organizzato la "Marcia della Pace 2024". Alle 16,15 è previsto il ritrovo a Montecatini, di fronte all’istituto San Giuseppe, da dove alle 16,30 prenderà il via il percorso, che seguendo Corso Matteotti, via San Martino e viale Verdi si concluderà di fronte al palazzo comunale, dove alle 17 circa è previsto il saluto del vescovo Fausto Tardelli e dove sarà consegnato ad amministratori e sindaci della Valdinievole il messaggio di Papa Francesco su pace e intelligenza artificiale. Alle 17,30 ripartirà la marcia, per raggiungere Piazza del Popolo. La giornata si chiuderà con la celebrazione della santa mssa in Basilica, prevista alle 18.

Anche a Larciano numerose persone stanno lavorando per preparare l’edizione numero 25 della "Marcia della Pace", domani dalle 15,30 con ritrovo alla chiesa di San Rocco. La marcia arriverà a Larciano Castello, dove all’interno della chiesa di Santo Stefano sarà celebrata la Messa. Un modo per ricordare anche Don Agostino, recentemente scomparso all’età di 88 anni. Oltre alle autorità comunali tra cui il sindaco Lisa Amidei, sarà presente Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato. Gli organizzatori invitano i partecipanti che sono in posse di una bandiera della pace. Ci sarà un bus navetta attivo dalle 15,15.