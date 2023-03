Imu, tariffe agevolate per chi affitta negozi

Nell’ultima seduta del cosniglio comunale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2023, senza variazioni rispetto al 2022, ad eccezione dell’introduzione di una nuova aliquota agevolata (0,86%) per le unità immobiliari di categoria C1 o C3 sfitte da almeno 24 mesi ed oggetto di nuovi contratti di locazione in favore di attività commerciali o artigianali avviate dal 1° gennaio 2023. "Questa agevolazione - spiega l’assessore al bilancio Alessandro Lumi – fa da completamento di quella già deliberata in materia di Tari, che prevede - sempre per le attività commerciali e artigianali avviate dal 1° gennaio 2023 in immobili sfitti da almeno 24 mesi - uno sconto sul tributo (parte fissa e parte variabile) pari al 50% per il primo anno, 30% per il secondo e 15% per il terzo. Con l’introduzione di queste agevolazioni l’amministrazione si prefigge lo scopo di dare un piccolo contributo alla riapertura dei molti fondi sfitti che ormai da diversi anni costituiscono elemento di degrado del tessuto commerciale cittadino. L’auspicio è che creando una coincidenza di interessi tra l’operatore economico interessato ad aprire una nuova attività commerciale ed il proprietario del fondo si generi un circolo virtuoso".