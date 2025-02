"ImparIAmo". Lorenzini premiato

Un altro riconoscimento straordinario al professor David Del Carlo e agli studenti del liceo Lorenzini diretto da Annalisa Fattori. La premiazione dei migliori lavori realizzati nell’ambito del progetto "imparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale, avvenuta il 21 febbraio, durante gli Stati Generali della Scuola Digitale, ha visto sul podio al secondo scranno il lavoro in gara per il liceo pesciatino. Sono stati premiati i migliori elaborati realizzati da studenti, studentesse e docenti nell’ambito del progetto di ricerca-azione, condotto da Impara Digitale con il supporto tecnico di Edulia Treccani Scuola e ScuolaZoo. Il gotha dell’istruzione innovativa e formativa, legata all’affascinante mondo dell’intelligenza artificiale. La classe che si è distinta è la 3B scientifico del Lorenzini. Il primo posto è stato ottenuto dall’istituto tecnico Mattei di Recanati, il terzo dal professionale Calamatta di Civitavecchia.

"Un ringraziamento speciale a Acer Italia e Google for Education per il supporto e i premi offerti - hanno scritto con orgoglio su Facebook i rappresentanti del comitato Nuova Sede Lorenzini - e complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e la creatività". La ricerca-azione è un metodo pedagogico che consente ai docenti di affrontare le sfide educative attraverso un ciclo continuo di progettazione, implementazione, osservazione e riflessione. Attraverso la ricerca-azione, gli insegnanti non si limitano a identificare problemi didattici, ma diventano veri e propri ricercatori nel loro stesso ambiente di lavoro. Del Carlo, da anni, è in prima linea anche come formatore e tiene corsi sia in presenza che a distanza per aggiornare colleghi e studenti.

Giovanna La Porta