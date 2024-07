Il viaggio in bici negli Usa. Biagini ha fatto ancora centro: "La missione è compiuta"

John Biagini ha compiuto una nuova impresa. L’eroe in bicicletta targato Montecatini nel 2021 aveva messo a segno, sempre su due ruote, un altro straordinario traguardo raggiungendo Capo Nord. A tre anni da quel viaggio, il 15 aprile scorso ha inforcato nuovamente la sua fedele Bianchi per raggiungere Southampton, in Inghilterra, da cui il 16 maggio si è imbarcato sulla celebre Queen Mary per arrivare a New York. Una volta sbarcato negli Stati Uniti John si è diretto a Chicago per imboccare la celeberrima Route 66, percorsa tutta in bici. "Nella Grande Mela mi riposerò due notti – aveva annunciato prima di Arturo – e poi mi metterò in sella per arrivare al molo di Santa Monica 55 tappe da fare in un paio di mesi, poi ovviamente il programma può essere modificato strada facendo. L’obiettivo comunque è giungere".

Particolarmente delicato è stato il passaggio nei tratti desertici fra Texas e California nei quali Biagini ha pedalato anche di notte. Giunto a Los Angeles, John ha fatto una foto proprio vicino al cartello di fine della Route 66 e poi ha iniziato a preparare il suo rientro in Italia, smontando la bici per imbarcarla sull’aereo che lo riporterà nella sua terra. Su Facebook ha corredato i giorni finali di questa avventura con foto e messaggi, coe questo: "Vado matto per i piani ben riusciti. Missione nuovamente compiuta".

Come nel 2021, Biagini ha viaggiato come ambasciatore della Uildm di Montecatini, l’unione per la lotta alla distrofia muscolare di cui è testimonial da tanti anni e per cui devolverà una parte del ricavato del suo viaggio. "Partecipo sempre volentieri alle loro iniziative. Spero nel mio piccolo di dargli un bel sostegno per le loro attività future". Questo nuovo viaggio era già nella testa di Biagini da molto tempo e non sarà l’ultim: vorrebbe infatti visitare tanti altri luoghi come il Sud America e l’Australia.

"Il viaggio verso Capo Nord – ricorda John – è stato indimenticabile anche per quelle serate passate o alla tv o al cellulare a tifare per gli Azzurri. Mi auguro davvero di rivivere certi momenti. Ancora ricordo la corsa che feci in Norvegia dopo l’ultimo rigore. Le grandi emozioni come quelle ti fanno davvero sentire più leggero nonostante ore e ore a faticare sui pedali". Biagini ancora una volta ha portato in giro il grande cuore della Valdinievole. Tanti i sostenitori sui social che hanno seguito con passione e interesse questa avventura.

Giovanna La Porta