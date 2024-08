Il Valdinievole Montecatini ha iniziato a sudare. Pellegrini: "Dopo la retrocessione si riparte da zero"

Lunedi 12 agosto è stato il turno dell’inizio della preparazione del Valdinievole Montecatini che al centro sportivo Brizzi di Margine Coperta ha cominciato a sudare in vista del campionato di Promozione ormai alle porte. L’organico pressoché al completo si è presentato agli ordini di mister Ennio Pellegrini per capire su quali condizioni indirizzare le linee guida da approfondire nel proseguo della stagione. Insieme al trainer il neo direttore sportivo Simone Pisani, conosciutissimo in Valdinievole in quanto ’vecchia volpe’ delle aree di rigore con i colori della Polisportiva Uzzanese, Pescia e lo stesso Valdinievole Montecatini tanto per citare alcuni nomi, che con i suoi gol faceva sognare le tifoserie. Ed è proprio mister Pellegrini che si presenta senza scomporsi: "Abbiamo nove undicesimi dello scorso anno – ha commentato Pellegrini – l’ossatura è quella più importante. Siamo all’ inizio, abbiamo visto il girone che ci hanno assegnato, è un ’gironaccio’, con tanti derby con quadre della nostra zona. Vedo tante squadre che ambiscono a fare un campionato di livello, poi ci sono squadre che si impegnano molto senza arrivare a quello che vorrebbero, mentre dall’altro lato succede che quelle che meno ti aspetti sono più avanti di te. Quindi devi lavorare e devi tenere lo spogliatoio unito per minimizzare i rischi. Dopo la retrocessione, noi ripartiamo praticamente da zero, vedremo che indicazioni ci daranno le prime amichevolei, anche se si sa il calcio d’estate lascia il tempo che trova. Il nostro obiettivo è quello di fare gruppo subito, di lavorare forte perché vogliamo farci trovare pronti fin dai primi impegni ufficiali".

Il direttore sportivo Pisani si è espresso così: "Nel calcio serve anche la fortuna – ha detto il dirigente termale –, l’ importante è lavorare senza pressioni, solo così si smorzano tensioni e anche la fortuna ti può aiutare".

Stefano Incerpi