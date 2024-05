Il trionfo di Capital Mail al Gp Lotteria

I giorni non sono tutti uguali. Lo sa bene Gennaro Casillo che nel pomeriggio del primo maggio corona il sogno di una vita vincendo il 75° gran premio Lotteria di Agnano con uno straordinario Capital Mail. Dopo la corsa di Torino, troppo brutta per essere vera, sono state fatte tante chiacchiere su questo cavallo ma la pista di Napoli non solo cancella ogni dubbio, ma consacra il figlio di Nad Al Sheba nel gota del trotto internazionale. Cauto in batteria con tutti e quattro i ferri per poi giocarsi fino all’ultimo centesimo nella finalissima. Il Capital Mail di Agnano era veramente in forma smagliante. Merito di Casillo che ogni giorno nel suo centro di allenamento Giusti a Monsummano Terme insieme al figlio Manuele, al fedele collaboratore Alessandro Muretti e ad un team affiatato, lavora instancabilmente per presentare i cavalli sempre al top.

L’impegno e la passione si materializzano in numeri da capogiro, attualmente è secondo nella classifica nazionale allenatori con ben 72 vittorie da inizio anno. "Non ho ancora smaltito l’adrenalina –confessa Casillo –. Siamo andati oltre le aspettative, il cavallo ha confermato le grandi doti che aveva dimostrato in Francia". Prossimo obiettivo? "Con la vittoria nel Lotteria probabilmente arriverà il tanto ambito invito rosa per l’Elitloppet, in programma il prossimo 26 maggio a Solvalla". Quindi si vola in Svezia? "Il cavallo è al top della forma quindi è giusto provarci". Vedremo Capital Mail nel Città di Montecatini? "Sulla carta posso dire che è un cavallo da pista grande, il Sesana non è propriamente nei suo canoni ma è ancora tutto da valutare".

Martina Nerli