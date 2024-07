Il terzo anniversario Unesco. Festa e musica con il Maggio

La città celebra nella settimana che inizia il terzo anniversario dell’inserimento nel patrimonio internazionale dell’umanità dell’Unesco. Una medaglia molto importante, che per tutti rappresenta la base più adeguata per ripartire. Nel 2021, durante la quarantaquattresima sessione del patrimonio mondiale a Fuzohu in Cina, il sito ’The Great Spa Towns of Europe’, di cui fa parte Montecatini, è stato iscritto nella lista del patrimonio. La dichiarazione di eccezionale valore universale che motiva l’inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità sottolinea che "le grandi città termali europee rappresentano un’eccezionale testimonianza del fenomeno del termalismo europeo, il quale raggiunse la sua massima espressione tra il 1700 e il 1930". Il gruppo comprende 11 città termali in 7 paesi diversi: Baden Bei Wien (Austria), Spa (Belgio), Karlovy Vary, Františkovy Lanzè e Mariane Lanzè (Repubblica ceca), Vichy (Francia), Badesi, Baden-Baden e Bad-Kissingen (Germania), Montecatini, Bath (Regno Unito). Si tratta delle città termali più alla moda, dinamiche ed internazionali tra le centinaia di esse che hanno contribuito al fenomeno del termalismo europeo.

"Sebbene ogni città termale sia diversa – prosegue la dichiarazione – tutte si sono sviluppate intorno alle fonti di acqua minerale, che furono da catalizzatore per un modello di organizzazione spaziale volto alle funzioni curative, terapeutiche, ricreative e sociali. Gli insiemi degli edifici termali includono bagni, sale rinfresco, sale per bere le acque termali, strutture per i trattamenti e colonnati, il tutto concepito per utilizzare le fonti termali in modo pratico, sia per la balneoterapia che per la terapia idropinica".

Montecatini ha preparato una serie di appuntamenti importanti per celebrare questa ricorrenza. Venerdì 26 luglio, alle 22, in piazza del Popolo, si terrà un concerto di ottoni fiorentini, componenti del Maggio Musicale Fiorentino, con la direzione del maestro Fabiano Fiorenzani. L’ensemble di ottoni affonda le sue radici nella trascrizione di musica sinfonica con l’obiettivo di rendere accessibile ad un pubblico più vasto il repertorio classico. Durante la serata, dedicata a Montecatini e all’Unesco, verranno eseguite musiche di Purcell, Mozart, Verdi, Mascagni, Lehar e Hazell. La partecipazione è gratuita. Montecatini, ancora una volta, nonostante il difficile momento che attraversano le Terme, torna a essere orgogliosa della propria identità.

Daniele Bernardini