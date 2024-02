Il talento Bianca Maria Muzzi premiato dal Comune

La sua grinta e il suo impegno sono state un momento di orgoglio per tutta la città. Il sindaco Luca Baroncini, ieri pomeriggio, ha consegnato una pergamena di riconoscimento a Bianca Maria Muzzi la 14enne che ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati italiani di Taekwondo (cinture nere, categoria cadetti). La cerimonia è avvenuta nella sala del consiglio comunale, in municipio. Questa disciplina conosciuta anche come tae kwon do, è un’arte marziale coreana e uno sport da combattimento a contatto pieno, nato fra gli anni 1940 e 1950 (nonché sport nazionale in Corea del Sud), basato principalmente sull’uso di tecniche di calcio. Combina tecniche di combattimento volte alla difesa personale e alla pratica agonistica soprattutto come sport olimpico, ma anche come esercizio e, in alcuni casi, filosofia e meditazione. Nel 1989 è divenuto l’arte matziale più popolare al mondo in termini di praticanti. La filosofia del taekwondo ha come fondamento l’etica, la morale, le norme spirituali attraverso le quali gli uomini possono vivere senza litigare.