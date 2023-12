Il ruggito dei "Lions". I filantropi aprono un club. Via alle attività benefiche

Il Lions Club mette radici a Monsummano scegliendo come sua sede i locali del golf club "La Pievaccia" mentre, per presentarsi, ha optato per uno dei luoghi storici e più suggestivi della città come Grotta Giusti.

Il club conferma in questo modo l’importanza strategica, culturale e sociale che il Comune termale ha ormai assunto nell’ambito della Valdinievole e della provincia di Pistoia. L’evento di lancio si è tenuto nei giorni scorsi con una serata d’eccezione, una cena nel ristorante dello stabilimento termale della famiglia del poeta satirico risorgimentale nativo di Monsummano Giuseppe Giusti, dove si è tenuta la Charter Night durante la quale i soci fondatori hanno firmato la carta proveniente dal quartier generale degli Stati Uniti d’America.

"Il fil rouge della cena è stata la città da cui il nostro Club prende il nome – spiega Sara Bertelli, responsabile della comunicazione –: abbiamo voluto dedicare un componimento del noto poeta Giuseppe Giusti. La location è stata la suggestiva Grotta Giusti Terme Resort, luogo che porta lustro al nostro territorio con la sua ospitalità di eccellenza e la suggestiva grotta termale. Infine, a ricordo della serata, abbiamo voluto offrire a tutti i partecipanti un manufatto realizzato da Diletta Mazzoni, bottega artigiana locale".

Durante la serata, coordinata dall’ideatore del cerimoniale Cataldo Lo Iacono e che ha visto tra gli ospiti il sindaco Simona De Caro, sono stati annunciati i due progetti di beneficenza già partiti, a firma Lions Monsummano. Grazie alla disponibilità della socia fondatrice Sarà Bianchi, titolare del Bagno Stella a Lido di Camaiore, sono state effettuate due raccolte: la prima a favore dell’associazione La Gometa Onlus, la seconda per i piccoli ospiti della casa famiglia "Piccoli Passi" di Monsummano.

"Ringraziamo il governatore Alberto Carradori – fanno sapere dall’associazione benefica – per il suo supporto nell’avvio di questo percorso e il nostro Lions Club padrino Firenze Scandicci per averci creduto con noi fin dal primo momento ed esserci sempre stato accanto con grande entusiasmo. Grazie anche a Maria Claudia Cavaliere e Massimo Saponari per essere le nostre preziose guide".

Ora non resta che vedere i frutti dei service messi a disposizione dal gruppo di lavoro che ha già per il prossimo anno tanti importanti progetti di solidarietà e beneficenza da portare avanti insieme alla comunità in cui ha deciso di investire nuove energie, al punto da mettere radici in un territorio sempre più strategico sotto tanti punti di vista.

Arianna Fisicaro