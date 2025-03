Il rogo mortale di via Pistoiese. Autopsia su corpi di zia e nipote. Prelievi e approfondimenti

Sarà necessario attendere circa dieci giorni per avere una conferma definitiva sulle cause della morte di Maria Teresa e Fabio Civale, zia e nipote scomparsi durante l’incendio accidentale dell’appartamento al secondo piano del condominio in via Pistoiese 1, nelle prime ore di venerdì 21 marzo. Il medico legale Stefano Pierotti, incaricato dal pubblico ministero Luigi Boccia, ha effettuato ieri pomeriggio l’autopsia sulla salme del defunti, nelle sale dell’obitorio di Pistoia. Lo specialista ha effettuato anche una serie di prelievi, inviati poi a un laboratorio specializzato, che dovrà determinare con certezza se a causare la morte di zia e nipote siano stati i fumi prodotti dalle fiamme. Questa, in genere, è la causa più frequente di decesso durante un incendio, molto più frequente delle bruciature sulle varie parti del corpo. Una delle sostanze che fornisce maggiori riscontri in tal senso è la carboemoglobina. Tra dieci giorni sarà possibile avere una risposta definitiva.

Questa mattina, intanto, la procura della repubblica di Pistoia dovrebbe dare il nulla osta per la restituzione delle salme ai parenti, che decideranno quando si svolgeranno i funerali. Il terribile incendio dove hanno perso la vita Maria Teresa, 85 anni, e Fabio Civale, 67, è scoppiato venerdì 21 marzo, durante le prime ore del mattino. L’allarme si è subito diffuso tra tutti i residenti del condominio, che hanno iniziato a correre fuori, presi dal terrore. L’incendio è stato affrontato dall’interno e dall’esterno e il fuoco è stato domato in poco tempo.

Daniele Bernardini