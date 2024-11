Il ricordo del padre di Cristiano Benedetti: "Sei sempre fra noi"

Dieci anni fa, nel giorno del suo 38esimo compleanno, in seguito a un incidente stradale, se ne andava Cristiano Benedetti. Una scomparsa che suscitò profonda impressione non solo a Chiesina Uzzanese, suo paese, ma in tutta la Valdinievole. Stasera alle 19 la famiglia, la mamma Angela, il babbo Giuseppe, la cara figlia Gloria, la moglie Enza, gli inseparabili fratelli Daniele e Pietro, i nipotini Lorenzo, Tommaso, Cristian, Francesco, i parenti e gli amici lo ricorderanno, nella chiesa di Albinatico nel comune di Ponte Buggianese, dove verrà celebrata una messa che sarà celebrata dal parroco Don Paolo Monti. "Il ciclo della vita per noi continua a scorrere implacabile – dice il padre Giuseppe che al figlio ha dedicato un libro, ’Una dolce storia’ – a volte fiacco e cortese, a volte lesto e sfrenato, comunque ci ricorda sempre quanto sia gravoso per noi trascorrerlo con il dolore che ci portiamo dentro. Su certe cose il tempo non ha modificato assolutamente niente perché continui a mancarci come il momento in cui sei volato in cielo. Qui sentiamo sempre la tua presenza, pensa che a volte la mamma sorride perché dice che ti sente dietro alle sue spalle. Le tue foto a volte ci fanno piangere, mentre i momenti felici passati assieme ci fanno stare meglio, abbinamento difficile questo da spiegare. A volte penso che sarebbe bello poterti incontrare anche per poco, per avere un abbraccio e raccontarti cosa abbiamo fatto in questi anni, ma poi egoisticamente e pure a malincuore ci rinuncerei Cristiano, perchè non potrei sopportare di vederti scomparire un’altra volta. Allora quello che ti avrei detto a voce te lo dico ora, che sei sempre presente fra noi, che più passa il tempo più ci manchi e che ti vogliamo sempre più bene".