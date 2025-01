Il pubblico In 1.300 al PalaTagliate

Il derby è sempre il derby. Anche se si gioca in un giorno feriale, anche se spostato di 30 chilometri rispetto a Montecatini: il PalaTagliate di Lucca lo accoglierà per la prima volta (e ultima?) nella propria storia e per l’occasione dovrebbe registrare non un tutto esaurito, ma quasi. L’occasione è di quelle che ingolosiscono e il pubblico ha risposto presente: stasera sono infatti previsti circa 1.300 spettatori nel palazzetto lucchese, a fronte di una capienza massima di 1500.

La corsa ai biglietti per il big match della ventunesima giornata in Serie B Nazionale non è comunque ancora finita: per chi non ne avesse ancora acquistato uno in prevendita la biglietteria del PalaTagliate sarà aperta dalle 19.30 fino alla palla a due delle 20.30.