Il professor Settis parla di fascismo al Liceo Salutati

Un centinaio di studenti delle classi quinte del Liceo Salutati ha partecipato con attenzione e curiosità alla conferenza di Bruno Settis, docente presso l’Università di Bologna e la Scuola Normale Superiore di Pisa, sul tema ’Studiare la storia del fascismo oggi: fonti, ideologie, processi’. Sostenuta dalla Fondazione Caript, l’iniziativa ha come obiettivo primario la formazione di una coscienza critica attraverso lo studio della storia del Novecento.

L’intervento del professor Settis ha preso avvio con una domanda cruciale: perché oggi è necessario studiare la storia del fascismo? Attraverso un’analisi delle fonti, delle ideologie e dei processi storici, il professor Settis ha messo in luce come lo studio del fascismo sia un esercizio indispensabile per contrastare le derive autoritarie, comprendere i meccanismi della propaganda e valorizzare i principi democratici. Ha sottolineato inoltre l’importanza di un approccio critico alla memoria storica, che sappia andare oltre la retorica per promuovere un dialogo tra passato e presente.

Il professor Settis ha stimolato una riflessione attiva negli studenti, evidenziando il ruolo della scuola come luogo privilegiato di educazione alla cittadinanza consapevole.

La conferenza ha rappresentato un momento di confronto significativo per gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di interagire con un esperto e riflettere su questioni di stringente attualità. Lo studio del fascismo, come evidenziato dal professor Settis, non è solo un viaggio nel passato, ma un percorso per interrogarsi sul presente e costruire un futuro più giusto e inclusivo.