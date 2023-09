Il preside Panico a Pescia: "Affrontate le sfide con entusiasmo"

Parla agli studenti di "sfide" e di "opportunità" il preside dell’istituto tecnico Anzilotti, Francesco Panico, al suono della prima campanella in programma oggi, per "prepararli ad affrontare e vincere, con entusiasmo e determinazione, le sfide di un mondo che cambia sempre più rapidamente". Ma li invita anche all’essere "avidi di imparare e al tempo stesso generosi nel condividere con gli altri le conoscenze acquisite", perché "un piccolo gesto di gentilezza può fare una grande differenza nella vita di qualcuno". Questi alcuni passaggi del messaggio che il preside ha pubblicato ai ragazzi sul sito della scuola all’avvio di un anno che, grazie ai numerosi e cospicui investimenti fatti, si prospetta entusiasmante. Le risorse messe a disposizione dal PNRR hanno consentito infatti di rinnovare laboratori e strumentazioni del comparto scientifico e dell’azienda agraria, che fin da subito saranno a disposizione dei ragazzi. I laboratori di informatica si arricchiscono di circa settanta device tra tablet, pc e strumenti per la realtà aumentata.

Grandi novità anche per l’indirizzo di agraria, dove numerose strutture già esistenti sono state rinnovate adottando un sistema di controllo da remoto: questo nell’ottica di un efficientamento energetico e di conseguenza di una maggiore sostenibilità. È stata inoltre realizzata una nuova aula didattica presso la sede distaccata dell’oleificio, necessaria perché il trend delle iscrizioni è stato positivo anche per l’anno a venire.

Entusiasmo alle stelle anche per i docenti delle biotecnologie sanitarie e ambientali, che avranno a disposizione nuove strumentazioni che potenziano i laboratori di chimica e microbiologia nell’analisi dei campioni. Da aggiungere anche il lavoro di risistemazione della biblioteca di istituto, in fase di digitalizzazione, e la realizzazione di ulteriori spazi didattici. Proprio gli spazi sono oggetto da settimane di un grande studio da parte della dirigenza e dei suoi collaboratori: la popolazione scolastica negli anni è cresciuta, e gli spazi devono adattarsi ai nuovi bisogni formativi, ampliando soprattutto l’offerta di laboratori e esperienze pratiche che saranno utilissime dopo il diploma, all’ingresso nel mondo del lavoro.