Il nuovo Ponte a lavoro. Avanti con la linea verde

Il Ponte Buggianese ha iniziato la preparazione estiva che lo porterà dritto fino all’inizio della stagione 2024/25, con i bianco-rossi impegnati ancorta in Eccellenza. Sotto lo sguardo attento di mister Federico Vettori, hanno svolto il primo allenamento i ragazzi confermati e quelli arrivati da poco nel corso del mercato estivo. Si sono visti al Banditori anche il centrocampista Francesco Bellandi, classe 2006 ed ex Juniores del Tau, ed il portiere Darius Calu (2004), ex Ghiviborgo e Certaldo, ovvero gli ultimi due acquisti effettuati dai pontigiani, a cui si è aggiunto anche Tommaso Zani, attaccante del 2005, confermato dopo la passata stagione.

Il Ponte si sta anche preparando alle amichevoli, che a breve dovrà giocare: già questo venerdì è in programma un match contro il Ghiviborgo, mentre il 21 agosto affronterà il Tau. A bordo campo, durante gli allenamenti, si è visto anche lo storico direttore sportivo dei pontigiani Attilio Sensi, che ha commentato così il via alla nuova stagione dei biancorossi: "Ci sono 4 squadre retrocesse dalla Serie D, e poi ci sono squadre di città importanti, come il Viareggio, la Massese, il Ponsacco. È una bella categoria l’Eccellenza di quest’anno. Noi siamo orgogliosi, perché siamo un piccolo paese, che deve affrontare tutte queste squadre importanti. E poi siamo l’unica squadra della Provincia di Pistoia a giocare in Eccellenza, e la seconda per importanza, dopo la Pistoiese".

Sulle aspettative e sugli obiettivi da centrare, queste sono state le sue parole: "Speriamo di fare un bel campionato, con questi ragazzi giovani che abbiamo in rosa. La scelta per adesso ha sempre pagato, ed è dimostrata dal fatto che, i tanti giovani che abbiamo avuto con noi, spesso sono stati presi da altre squadre più grandi, e di categorie superiori. Anche quest’anno crediamo di aver fatto le scelte giuste, e di aver creato un bel gruppo di giocatori. L’obiettivo è di fare un buon campionato, e di conquistare una salvezza tranquilla".

Simone Lo Iacono