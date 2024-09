Il nuovo mensile di approfondimento ’Montecatini città futura’

Un nuovo periodico mensile è sbarcato in città. Si chiama ’Montecatini Città Futura’. Il direttore responsabile è il giornalista e storico Vasco Ferretti. "Montecatini ha una storia nobile e un grande patrimonio artistico e culturale riconosciuto dall’Unesco, ma non ancora valorizzato come si dovrebbe", ha detto Ferretti. Poi è stata la volta di Gianluca Fiorini, dirigente di banca ed esperto di marketing che si è soffermato sul progetto Dmo, sul ruolo della Cassa depositi e prestiti e sulla nuova tassa di soggiorno. Giuseppe Romano ha parlato del contributo importante che le belle menti potrebbero dare alla città, citando nello specifico Alex Cibelli: "Opera ad Edimburgo come responsabile di un grande gruppo internazionale attivo nel campo dei resort e delle spa e che ha preparato per l’occasione un corposo ed interessante business plan su Montecatini Terme". Uno stralcio è stato pubblicato sulla nuova rivista che già si trova nelle edicole della città. "Ci sono interventi autorevoli come quello del professor Emilio Becheri – aggiunge Romano – che analizza il progetto Montecatini elaborato da Josep Ejarque". Una pagina intera, in memoria del passato delle Terme, è dedicata all’ingegner Ennio Gori scomparso lo scorso anno e considerato l’ultimo grande manager che ha guidato la Società Terme dal 1961 al 1994. La rivista (che ha anche una versione online) contiene poi proposte su come uscire dalla crisi irreversibile degli alberghi: "Ci si chiede – dice ancora Romano – come mai Salsomaggiore è stata salvata da Cassa depositi e prestiti mentre Montecatini è rimasta fuori. Ci sono utili suggerimenti come modernizzare la comunicazione e la pubblicità e come attrarre capitali in città così come è avvenuto nella vicina Buggiano Castello con un resort a 5 stelle. Infine si parla dei montecatinesi di successo che sono in Italia e all’estero e della loro disponibilità a dare una mano per risollevare la città".