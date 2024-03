Il nuovo centro per le famiglie. Spazio d’aiuto

All’inaugurazione del nuovo Centro per le Famiglie, a Pieve a Nievole in via Mimbelli, hanno partecipato il presidente e il direttore della Società della Salute, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi, la sindaca Gilda Diolaiuti, l’assessora regionale al Welfare Serena Spinelli, il Vicario Generale della Diocesi, il parroco don Alberto Tampellini, e i rappresentanti delle cooperative che ne curano la gestione. Il Centro, il secondo in Valdinievole dopo quello aperto un mese fa a Uzzano, è un servizio promosso dalla SdS, con il Consorzio Co&So e le cooperative Intrecci e Gruppo Incontro. Sarà gestito da un gruppo di professionisti esperti di social work, sia della pubblica amministrazione che del Terzo settore, con esperienza in progetti e servizi per bambini, adolescenti, genitori e famiglie. La proposta è quella di un luogo fisico aperto a tutte le famiglie, che fornirà risposte ai bisogni di cura, relazione, educazione, organizzazione familiare. Il Centro organizzerà inoltre iniziative culturali, sociali e ludiche rivolte alle famiglie. I professionisti presenti offrono informazioni e orientamenti su servizi, progetti e opportunità di tipo educativo, sociale, sanitario e del tempo libero per bambini, adolescenti, genitori, nonni e famiglie con figli. Previsti anche spazi educativi per condividere e crescere nel proprio ruolo genitoriale, attraverso attività ed esperienze guidate, percorsi di riflessione, formazione e incontri a tema con esperti sui processi educativi e di crescita della persona nel corso della vita. Presenti sportelli di ascolto, orientamento ed accompagnamento delle famiglie per sostenerle nella loro funzione genitoriale.

Emanuele Cutsodontis