Il nodo cavalcavia dell’ippodromo. Rfi è pronta a raddoppiarlo

Rfi vuole raddoppiare il cavalcavia vicino all’ippodromo, indipendentemente dalla realizzazione o meno della chiusura dei tre passaggi a livello di Montecatini. È questa l’unica notizia certa che emerge dopo l’incontro interlocutorio avvenuto in videoconferenza tra il sindaco Claudio Del Rosso, in mezzo a una serie di proposte non ancora trasformatesi in proposte nero su bianco.

Il cavalcavia dell’ippodromo, ormai da molti anni, è un punto critico per la viabilità di Montecatini. La struttura tende ad allargarsi con una certa facilità in caso di maltempo, arrivando a rallentare, se non a fermare completamente le auto in sosta. Rete Ferroviaria Italiana, attraverso una mail trasmessa con posta elettronica certificata, ha comunicato l’intenzione di procedere con questo intervento, allegando documentazione e ribadendo che l’esecuzione non è legata all’assenso ai lavori del passaggio a livello. Del Rosso è rimasto molto guardingo, invece, davanti alle numerose ipotesi di interventi per non bloccare il traffico, in seguito all’eventuale chiusura dei passaggi a livello, fatte dai rappresentanti della società, senza nemmeno un progetto di massima in mano. "L’amministrazione – ha confermato ieri il sindaco Del Rosso – ha ribadito in maniera ferma che le uniche ipotesi che potrà valutare sono quelle che tenderanno a migliorare la situazione annosa dei passaggi a livello e non sarà nemmeno presa in considerazione nessuna ipotesi peggiorativa per la città".

Dopo qualche anno di silenzio, al termine delle discussioni sulle modalità del raddoppio della rete ferroviaria in città, Rfi è tornata a farsi viva con una lettera inviata al sindaco. La società vorrebbe avviare il dialogo con il Comune per la possibile chiusura non solo del passaggio a livello di via Tripoli, ma anche degli altri in via del Salsero e in via Marruota.

Da. B.