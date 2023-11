Il messaggio da Monsummano. Una settimana di grandi eventi contro la violenza di genere

Alla capitale valdinievolina delle panchine rosse non basta un solo giorno di celebrazioni contro la violenza di genere. E quest’anno la tradizionale settimana dedicata al tema, raddoppia con iniziative da oggi e fino al 30 novembre. Un modo per l’amministrazione comunale "rosa" di Monsummano di esprime tutta la sua sensibilità sul tema, grazie agli assessorati alla cultura e al sociale e anche all’associazione "Anna Maria Marino" contro le violenze, con attività nei luoghi culturali della città. "Quest’anno abbiamo cercato di sfruttare appieno il potenziale delle nostre strutture culturali - ha detto il vicesindaco Elena Sinimberghi - con tante presentazioni anche di libri volti a sensibilizzare all’evoluzione culturale. In questo spero si riesca anche nella scuola a introdurre l’educazione sessuale e sentimentale per una maggiore inclusività, anche se i tempi non sembrano ancora maturi".

La settima contro la violenza di genere si apre oggi alle 15.30 al Mac,n Museo di Arte Contemporanea e del Novecento con la conferenza "La violenza: schemi ricorrenti e nuove forme di aggressione" a cura del giudice del tribunale ordinario di Pistoia e presidente onorario dell’associazione Anna Maria Marino Jacqueline Monica Magi e l’avvocato Cristina Barontini a seguire alle 17 l’inaugurazione della mostra di Greta Bisandola "Transumano".

Domani alle 17 sempre al Mac,N di villa Martini si terrà la presentazione del libro di Gabriella Romano "Isole". La settimana prosegue martedì 21 alle 17 nella sala Walter Iozzelli con le letture e laboratorio creativo "Quante tante donne- Le pari opportunità spiegate ai bambini" (per bambini da 6 a 10 anni) mentre sempre alle 17 al Mac,N, presentazione del libro di Diego Romeo "Il viaggio di Jamila" e a seguire "La violenza: schemi ricorrenti e nuove forme di aggressione" a cura dell’avvocato Cristina Barontini. Mercoledì 22 alle 17 alla biblioteca comunale si terrà la presentazione del libro di Susy Gillo "In punta di piedi" poesie dedicate alle spose bambine mentre giovedi 23, sempre alle 17 in biblioteca sarà presentato il libro di Stefano Casi "Le tragedie umoristiche di Pasolini e altre eresie".

La prima parte della settimana contro la violenza si chiude sabato 25 con un doppio appuntamento: in biblioteca alle 17 la rappresentazione del Collettivo Corpi da Margine: "Violenza di genere: ampliare lo sguardo, accrescere la consapevolezza" e la sera alle 21 al teatro Yves Montand andrà in scena "Il bignamino sulle donne" scritto e diretto da Maila Ermini, con Maila Ermini.

Gli ultimi 3 appuntamenti sulla sensibilizzazione al tema della violenza si terranno martedì 28 alle 17 in biblioteca con la presentazione del libro di Eugenia Romanelli e Rory Cappelli "Nata con Noi", a seguire mercoledì 29 alle 17 sempre in biblioteca con la lettura e il laboratorio creativo sugli Haiku per ragazzi dai 10 ai 13 anni e giovedì 30, che è anche festa della Toscana, alle 17 a villa Martini un nuovo appuntamento dei pomeriggi con l’arte con "Volti di donna" a cura di Silvia Di Paolo. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito previa prenotazione al Mac,n al numero 0572 952140 oppure 0572 959500.

Arianna Fisicaro