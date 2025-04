Il mercato conquista tutti. Quanti curiosi fra i banchi

Una fiumana di gente ha occupato ieri per l’intera giornata l’intera vasca centrale della città, da corso Roma a a piazza XX Settembre, per visitare le bancarelle del famoso mercato di Forte dei Marmi. Su iniziativa della giunta guidata da Claudio Del Rosso, le originali e famose ’boutique a cielo aperto’ hanno animato la città dalle 8 alle 19, con orario continuato, richiamando migliaia di montecatinesi e pendolari. "Era da molto tempo che non vedevo la città così viva – dice Elena Pasquinelli – ci sono davvero un sacco di persone e l’offerta è interessante". L’iniziativa è organizzata dal Consorzio ’Gli ambulanti di Forte dei Marmi’, che ha scelto di rendere itinerante il celebre mercato. C’era di tutto: dalla biancheria per la casa agli stock griffati di abbigliamento. Tanti i ragazzi giovani e molte persone di una certa età. "È con molto piacere – aveva dichiarato Marco Silvestri, assessore allo sport e attività produttive del Comune – che ospitiamo a Montecatini Terme la manifestazione straordinaria del mercato organizzato dal consorzio ’Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’, un evento che si incastona in una città ricca di eccellenze commerciali, culturali, termali, sportive e gastronomiche".

Dopo le polemiche e un esposto presentato in Prefettura dal consigliere di minoranza Andrea Bonvicini, anche i vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e hanno rilevato una situazione nella norma e senza criticità. Soddisfatto il presidente del consiglio Guido Ripa: "L’ampia partecipazione della gente comune – ha detto mentre era in giro per le bancarelle – è la miglior risposta che possiamo dare a chi aveva sollevato critiche e dubbi. Questo movimento è positivo per l’intera città, in primis per i commercianti. Ho visto in giro montecatinesi che non incontravo da anni e tutti sono davvero entusiasti. Qualcuno dovrà ricredersi. Sono certo che ci saranno negozianti che ringrazieranno l’amministrazione per questa iniziativa".

Lo scetticismo, ovviamente, resta insieme alle resistenze di alcuni. "Il mercato del Forte, come avevamo previsto – chiosa Silvestri – ha portato in corso Roma ventimila persone, facendo pulsare una parte della città. Le critiche? Politiche e fini a se stesse".

Giovanna La Porta