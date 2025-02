Il mercatino ’Ri-usami & Ri-ciclami’ sbarca domenica a Pieve a Nievole

Riciclo e riuso, prima edizione della manifestazione dedicata alla sostenibilità domenica 2 marzo a Pieve a Nievole. A organizzarla è l’associazione Pinocchio 3000 di Pescia che gestisce già con successo tante altre iniziative simili anche nelle città vicine. A partire dalle 9 del mattino sarà possibile passeggiare in piazza XXVII Aprile tra le bancarelle ricche di oggetti particolari e stranezze che faranno tornare alla memoria momenti di vita vissuta raccontati come vere e proprie favole. L’ingresso è libero e una parte della piazza verrà riservata alle attività di intrattenimento e animazione per i bambini con la presenza di giocolieri, truccabimbi, balloon art e altro ancora.

"Gli spazi individuati – fanno sapere gli organizzatori – ritenuti idonei e rispondenti alle esigenze di un simile mercatino, sono quelli relativi a piazza XXVII aprile con possibilità di estendersi, in futuro, anche alla prima parte della piazza collocata all’uscita del sottopassaggio. Il mercatino RI-Usami & Ri-Ciclami verrà programmato, in via sperimentale, per alcune edizioni di prova, collocandolo alla prima domenica dei mesi di marzo, aprile, maggio 2025, per poi passare ad una domenica ricorrente di tutti i mesi. Questa manifestazione mette inoltre a disposizione gratuitamente delle associazione locali del volontariato che desiderino partecipare con propri spazi informativi per promuovere le loro iniziative e le loro attività".

La cultura del riciclo e riuso prende sempre più piede e anche secondo gli organizzatori "molte città si stanno attrezzando per questo scopo con negozi specializzati e mercatini che vedono in costante crescita il numero degli utenti. Anche tramite internet vengono proposte delle app attraverso le quali tutti possono mettere in vendita oggetti che non usano più, favorendo ed incentivando la cultura del recupero e del riutilizzo".