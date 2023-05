Torna il Memorial Cristiano Benedetti, quest’anno giunto alla nona edizione, maratona non competitiva sui percorsi di due, sei e dieci chilometri. L’evento, alla memoria del giovane chiesinese Cristiano Benedetti, è promosso dalla famiglia, da tanti amici e dall’associazione "Avventura Democratica" grazie al supporto di volontari e aziende del territorio. Il ritrovo per le iscrizioni è alle ore 16 di sabato 20 maggio in piazza Vittorio Emanuele II, la quota d’iscrizione è di tre euro e la partenza è prevista per le ore 17.

Al termine di ogni percorso, quello di due chilometri è predisposto per diversamente abili o con ridotte capacità motorie, presso il parco Sandro Pertini sarà consegnato un pacco gara a tutti i partecipanti ed il premio contenente materiale didattico per le classi più numerose.

Il ricavato della manifestazione, insieme a quello della lotteria, sarà devoluto in beneficenza ed il bilancio della manifestazione verrà pubblicato su www.avventurademocratica.it dove sono reperibili tutte le informazioni sulla manifestazione.

Alcune settimane fa è stato presentato il libro "Una dolce storia" in cui Giuseppe Benedetti racconta la vita del figlio Cristiano e anche della famiglia. Anche in questo caso il ricavato del libro è stato destinato in beneficenza.