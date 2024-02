Il Maggio Musicale Fiorentino in concerto al Teatro Pacini

La Diocesi di Pescia, in collaborazione con la Caritas Diocesana, ha organizzato per oggi il concerto del Maggio Musicale Fiorentino al Teatro Pacini, evento di grande spessore artistico e culturale reso possibile dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dall’amministrazione comunale, che ha messo la sede. Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino deve il suo nome al Festival più antico d’Italia; fondato nel 1933, dopo la nascita, nel 1928, della Stabile Orchestrale Fiorentina. Ha avuto fin da subito un’importante vocazione internazionale, affermandosi come centro di divulgazione della cultura musicale europea, indicando vie nuove e inedite, sia nel repertorio che nelle composizioni contemporanee, coinvolgendo in modo interdisciplinare tutte le arti performative. Il Festival del Maggio è un punto di riferimento, prima nel Teatro Comunale, adesso nel Teatro del Maggio inaugurato nel 2014.

Il concerto di stasera vedrà impegnata la compagine degli archi dell’Orchestra, con il Maestro Domenico Pierini, violino solista e maestro concertatore, che eseguiranno i Concerti delle Stagioni per violino e orchestra, da Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione op. 8, di Antonio Vivaldi, e il Divertimento in re maggiore per archi K. 136 di Wolfgang Amadeus Mozart. La serata sarà a ingresso libero, a offerta, fino a esaurimento posti; la somma raccolta sarà devoluta alla Caritas Diocesana per un progetto caritativo e sociale per la città di Pescia.

e.c.