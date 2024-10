Il liceo ’Salutati’ è più moderno. Ecco i nuovi laboratori interattivi

Nuovi laboratori al liceo Salutati grazie al contributo della Fondazione Caript ottenuto con il bando ’Scuole in movimento’ anno 2024. "In virtù della generosità della Fondazione – ha detto la preside Simona Selene Scatizzi – stiamo ampliando di anno in anno il numero delle aule trasformate in spazi di apprendimento innovativi capaci di offrire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro. Gli arredi innovativi – ha proseguito la dirigente scolastica del Salutati – comprendono scrivanie regolabili in altezza, sedute ergonomiche e spazi di lavoro flessibili, che favoriscono il coinvolgimento attivo e la collaborazione fra studenti".

Insieme alle dotazioni digitali ed ai dispositivi tecnologicamente avanzati acquistati con i fondi del Pnrr, questi nuovi arredi vanno a completare la trasformazione di ulteriori spazi scolastici in luoghi interattivi . "Si tratta di luoghi ispiranti – evidenzia la preside – che permettono di sperimentare metodologie didattiche innovative in ogni disciplina, di sviluppare al meglio le competenze digitali, la creatività e la capacità di problem-solving degli studenti stimolando la loro motivazione e rendendo più efficace l’intero processo di insegnamento-apprendimento".

Parte del finanziamento del 2024 del progetto è stato utilizzato per l’acquisto di cassette-deposito per i dispositivi mobili personali di studenti e docenti che sono state installate in ogni classe. Una direttiva da declinare sulla base delle indicazioni, sempre più rigide, del ministro dell’istruzione Valditara che ha chiesto tolleranza zero in merito all’utilizzo del telefonino in classe.