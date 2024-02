Il jiu jitsu sbarca al PalaVinci con un torneo di respiro internazionale

Il grande jiu jitsu torna al PalaVinci il 10 marzo. Dalla più importante organizzazione italiana di brazilian jiu jitsu, l’Unione Italia Jiu Jitsu (UIJJ), è nato il primo evento internazionale di specialità principalmente no gi (senza kimono): l’Ocean Bjj Pro Championship. Il presidente UIJJ Bacci, coadiuvato dal project manager Forconi, ha dato avvio ad un circuito a torneo atto a promuovere una più ampia conoscenza della disciplina del bjj. L’evento, che si affianca ai classici Open organizzati tutto l’anno dalla UIJJ, rappresenta una novità per l’Italia per come è stato concepito: montepremi complessivo di 23mila euro. Tutto questo in aggiunta ai premi degli sponsor tecnici, grandi nomi e respiro internazionale porteranno l’Ocean BJJ Pro Championship a competere con i più grandi eventi mondiali di specialità. È aperto a qualsiasi disciplina lottatoria: judo, bjj, sambo, lotta olimpica, mma o se si possiede qualsiasi abilità lottatoria, si può partecipare ad Ocean. E’ diviso in due fasi: otto trial itineranti in otto città diverse, semifinale e finale in cui i vincitori del Trial si affronteranno insieme agli Special Guest invitati da Ocean. Definita la cornice, magari poco nota al grande pubblico, nello stesso fine settimana in cui la nostra città vedrà svolgere il grande evento del pattinaggio artistico Aics che porterà migliaia di presenze nelle strutture turistico ricettive, il fine settimana di sport si chiuderà domenica 10 marzo al PalaVinci, che per l’intero arco della giornata sarà sede di questo evento ed ospiterà uno degli otto trial itineranti. Secondo il vicesindaco Alessandro Sartoni, questo appuntamento rappresenta "l’ennesima riprova delle carte che abbiamo da giocare come città attenta al turismo sportivo: si conferma la giusta scelta dell’amministrazione di avviare grandi investimenti negli impianti sportivi dopo anni di manutenzioni modeste e insufficienti".