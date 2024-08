Il Gp di Ferragosto. Emozioni al Sesana. Vernissage Grif escluso. Trionfo di Dolce Viky

Il Città di Montecatini 2024 sarà ricordato per la vittoria di Dolce Viky o per la tanto discussa squalifica del favorito Vernissage Grif? In un ippodromo vestito a festa, con oltre 3000 spettatori, è andata in scena una delle edizioni più chiacchierate dell’ultimo decennio. Ma andiamo per ordine. Nella prima batteria delude subito le aspettative lo svedese Night Brodde che si getta di galoppo sulla prima curva. Dolce Viky, mai così veloce in partenza, si porta al comando e inizia a fare andatura. Dietro Cointreau comodo alla corda mentre Bordeaux prova a costruirsi la corsa all’esterno. In retta Akela Pal Ferm strappa la medaglia di bronzo a Enrico Bellei che finisce al quarto posto, dietro chiude l’elenco dei finalisti Vincerò Gar.

Seconda batteria decisamente più movimentata: parte a mille Achille Blv e conquista la testa mentre dietro parcheggia Caronte Trebì. Vernissage non perde tempo e inizia subito la risalita all’esterno ma quando arriva al fianco di Enrico Bellei succede l’irreparabile. Nello sfilare davanti Alessandro Gocciadoro prende male le misure e scende troppo stretto sfiorando con la ruota l’arto anteriore destro di Achille che perde il passo, ma fortunatamente si rimette al volo e riprende il percorso. Vernissage finisce la corsa anche con buoni parziali, ma appena si avvicina al palo di arrivo la giuria accende il giallo. Dopo la revisione del filmato la giuria distanzia dall’ordine di arrivo Vernissage Grif per danneggiamento verso Achille Blv al momento del sorpasso. Vince così la seconda batteria Caronte Trebi, dietro il francese Eclat De Gloire e al terzo ancora il targato Blv.

La decisione ha suscitato numerose polemiche. A quel punto la finalissima ha un nuovo favorito che non deluce: Dolce Viky trionfa. La serata è comunque stata all’altezza delle aspettative con tanto pubblico e un tifo da stadio anche per le altre corse, in primis il successo del vecchietto di casa Zeno Del Ronco che alla soglia dei nove anni continua ad andare fortissimo. Le vittorie dei cavalli locali piacciono sempre tanto perché il pubblico ormai li conosce e segue i loro progressi corsa dopo corsa. Presente alla bella serata anche il sindaco Claudio Del Rosso che in premiazione ha sottolineato la tradizione del Ferragosto all’ippodromo perchè il Città di Montecatini fa parte della storia cittadina.

Questa sera altro bel convegno. Le sette corse in programma sono dedicate a Sari Del Rosso e i suoi cavalli del cuore. Sari è stato un grande innovatore, il primo a capire l’importanza di creare centri di allenamento fuori dall’ippodromo. Inizio del convegno ore 20,30.

Martina Nerli