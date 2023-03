Il film-scandalo "Benedetta" arriva nei cinema

"Wonderland", il magazine di Rai Cultura andato in onda ieri su Rai 4, ha dedicato la copertina Cult a "Benedetta", l’ultimo film di Paul Verhoeven tratto dal celebre saggio "Atti impuri. Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento", pubblicato dalla storica Judith C. Brown nel 1986. Presentato al Festival di Cannes nel 2021 portandosi dietro la nomea di film-scandalo, Benedetta arriva nei cinema italiani solo ora grazie a Movies Inspired e racconta la storia di Benedetta Carlini, ragazza di buona famiglia che nella Toscana del XVII secolo prende i voti in un convento di Pescia, assecondando così la sua vocazione. Ma il travolgente misticismo della ragazza si scontra ben presto con la sua attrazione fisica per Bartolomea, una popolana in fuga dal padre violento che trova rifugio proprio nello stesso convento delle teatine di Pescia.