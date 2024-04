Il dibattito sul tema sicurezza: "Controlli negli hotel mai mancati"

"Sul tema sicurezza debbo affermare di non essere concorde in pieno con le scelte fatte dalla prefettura. Avrei preferito più azioni concrete, perché continuano ad aumentare le segnalazioni di effrazioni da parte di sbandati e soggetti di vario genere all’interno di alberghi cittadini dismessi o, comunque, chiusi". È questa la dichiarazione che ha fatto il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) durante l’assemblea tenuta in municipio ieri mattina, dove le opposizioni hanno presentato un ordine del giorno sulla sicurezza, in seguito agli ultimi fatti avvenuti in città. Una mancanza di soddisfazione completa per le risposte della prefettura è arrivata anche da Helga Bracali (Azione), mentre Edoardo Fanucci (Italia Viva) ha ricordati al sindaco Luca Baroncini la necessità di rispettare le prescrizioni in merito a una maggiore illuminazione e alla necessità di emanare ordinanze per la messa in sicurezza degli immobili ricettivi chiusi, sotto il controllo dei privati.

"Non è vero che non è stato fatto niente dopo gli incontri in prefettura – ha risposto il sindaco Baroncini – perché l’ufficio di governo sul territorio si è attivato con l’Isveg e col tribunale affinché gli immobili a rischio fossero chiusi. L’episodio avvenuto all’ex Hotel Impero è venuto alla luce grazie a un controllo dell’Isveg. I controlli non sono mai mancati, anche, in alcuni casi, da parte della polizia municipale. Abbiamo scritto anche noi ai privati e sul tema delle ordinanze ho fatto fare una ricognizione delle strutture chiuse alla polizia municipale. L’elenco è stato mandato in prefettura e gli uffici adesso valuteranno quali di queste strutture sono sotto il controllo del tribunale e lì c’è già l’azione del prefetto. Queste strutture nel frattempo sono già state messe in sicurezza ed eventualmente ce ne fossero altre, al margine di questa verifica, saranno fatte le ordinanze ad hoc".

Da. B.