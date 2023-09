Il convegno sulla sclerosi. Parlano i maggiori esperti

Un appuntamento importante oggi a Montecatini Terme al Grand hotel Tettuccio, in via Giuseppe Verdi numero 74 dovedalle 15 alle 17 si terrà l’evento “La strada verso la cura nello scenario di oggi: l’esempio della sclerosi multipla. Un percorso nel territorio verso il pieno coinvolgimento reciproco di persone con SM, patologie correlate, caregiver e ricercatori, pronti a lavorare insieme per una ricerca scientifica che diventi cura e qualità di vita per tutti“.

Questa di Montecatini è la seconda tappa del percorso dopo quella di Milano del 24 giugno. "Il futuro della medicina vede le persone con SM co-responsabili insieme ai ricercatori – si legge nella nota degli organizzatori –: la ricerca neuro-riabilitazione modificante il decorso della sclerosi multipla e le nuove tecnologie digitali saranno al servizio di questo futuro". Interverranno prestigiosi ricercatori, medici e neurologi italiani: Gianvito Martino, direttore scientifico dell’Irccs San Raffaele Milano; Diego Centonze, direttore dell’unità di neurologia e dell’unità di neuro-riabilitazione dell’Irccs Neuromed; Emilio Portaccio, Dipartimento di Neuroscienze Neurofarba dell’Università di Firenze; Monica Ulivelli, dipartimento scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’Università di Siena Maria Letizia Trincavelli dell’Università degli Studi di Pisa. Info: smtoscana.it