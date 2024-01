Il Comune incontra la cittadinanza. Sul tavolo i piani per lo sviluppo

Ancora una serie di incontri per descrivere ed approfondire il nuovo Piano strutturale, il nuovo Piano operativo comunale e l’iter per la loro adozione. È con questo obiettivo che il Comune ha voluto organizzare alcuni appuntamenti per spiegare e confrontarsi con cittadinanza e associazioni di categoria sui nuovi Piani approvati lo scorso novembre in consiglio comunale.

Il primo incontro è fissato per domani oggi alle ore 18,30 alla biblioteca comunale in Piazza Martini 99, a Monsummano Terme, ed è destinato esclusivamente ai tecnici e alle associazioni di categoria. Il secondo appuntamento è invece previsto per giovedì alle 18, sempre alla biblioteca comunale, e sarà aperto a tutti. Ultimo incontro martedì 16 alle 21, ancora una volta aperto a al Caffè Micky in via Martin Luther King 2, a Cintolese.

Questi appuntamenti sono stati voluti dall’amministrazione per comunicare la filosofia e soprattutto le basi normative su cui i piani si basano. Essi rappresentano uno strumento urbanistico di carattere strategico e di lunga durata, che contiene gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile del territorio, individuati attraverso l’identificazione di vincoli e risorse naturali e culturali.

"Questa serie di incontri dimostra l’interesse della nostra amministrazione a coinvolgere sempre di più la cittadinanza e le associazioni del territorio nei temi di interesse comune – commenta la sindaca Simona De Caro –; sono convinta che il dialogo con la comunità sia fondamentale per condividere quelle azioni che permettono di migliorare la vita cittadina. Il Piano strutturale e il Piano operativo comunale sono degli strumenti fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio ed è per questo che intendiamo spiegarne l’importanza e confrontarci in materia".