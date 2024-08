Il cocktail Puccini 100 creato dal barman Santarnecchi al Tettuccio

La voce di Serena Farnocchia domenica 11 agosto ha vibrato fra le colonne dello stabilimento Tettuccio. Accompagnatore di eccezione al pianoforte il marito Paolo Raffo, docente di musica vocale da camera alla scuola di Claudio Abbado a Milano. Il pubblico arrivato per ascoltare un talk show di ’Acqua in bocca ma non troppo’ ha accolto entusiasta la sorpresa. Ma non è stata l’unico colpo di scena della serata. Nell’occasione è stato a battesimo il cocktail Puccini 100, creato dal barman Ernesto Santarnecchi e da Renzo Borrelli, gestore del Caffè storico Tettuccio. Servito nel bicchiere ballon large da cocktail è a base di vodka, passion fruit ‘sciroppo’ e prosecco. Per la preparazione occorre shakerare vodka con passion fruit, versare nel ballon large precedentemente raffreddato e completare con aggiunta di prosecco e decorare con frutto della passione. Si presenta con colore ambrato, gusto estivo, fresco, profumato, adatto per tutte le occasioni, ottimo come aperitivo.

Serena Farnocchia, una delle ospiti di prestigio della rassegna per il centenario di Giacomo Puccini, ha raccontato episodi inediti della sua vita fra teatro e successi di pubblico. Il cocktail Puccini (a base di mandarino) già esiste, come i cocktail Bellini e Rossini inventati dal Cipriani a Venezia, ma per questa speciale occasione e per il ritorno di Puccini al Tettuccio lo staff ne ha voluto creare uno speciale dal nome #Puccini 100.

Prossima ospite di ’Acqua in bocca ma non troppo’ giovedi 22 agosto alle ore 21 sarà Lucetta Bizzi, soprano, già insegnante al conservatorio di Parma, considerata una delle Musette (La Boheme) migliore di tutti i tempi. Ha lavorato con grandi direttori e registi e oggi svolge stage dal Giappone alla Cina. Domenica 25 agosto alle ore 21 ci sarà Silvana Froli, soprano lucchese.

Giovanna La Porta