Il Club del Fornello fa sold out al Tettuccio

Sold out ieri pomeriggio l’evento del club del Fornello di Montecatini-Pescia che nella splendida cornice del Tettuccio ha allestito sotto le volte dello stabilimento un buffet da mille e una notte, completamente realizzato dalle abili mani delle socie. La grande Bellezza di Montecatini è stata esaltata con la sua migliore cartolina, quella dello stabilimento Tettuccio, trasformato in un piccolo paradiso gastronomico. Nel caffè storico è stata allestita una sala da gioco: almeno 140 giocatori si sono sfidati in un torneo di burraco organizzato per raccogliere fondi a favore di una borsa di studio da destinare a uno studente meritevole dell’Istituto alberghiero Martini.

Almeno 300 persone hanno partecipato all’iniziativa. Curati e floreali i motivi artistici riprodotti su alcuni dolci di grande effetto che brillavano riproponendo abilmente i fiori del parco. Sulle mise en place realizzate sui tavoli di marmo con drappi e calle, le Fornelle (con un preciso dress code blu accompagnato da fiori) hanno proposto canapè di ogni genere, sintetizzando abilmente creatività e classicità, e dolci strepitosi: dalla classica bavarese alla gastronomia molecolare.

Le socie legano alle attività ludiche e di intrattenimento azioni benefiche, sempre con un occhio al territorio. La passione che le unisce è quella della buona cucina e della bellezza di stare insieme a tavola. Tutte le "Fornelle" hanno fatto un lavoro eccellente: a fine serata non è avanzato niente. "È fondamentale – dicono – rinnovarci e portare avanti le nostre tradizioni coinvolgendo ragazze desiderose di imparare i segreti dell’accoglienza e dell’ospitalità".

Le socie del Fornello sono: Barbara Podestà (presidente), Paola Zecchi, Elena Cortesi, Patrizia Pacini, la socia onoraria Paola Torri, Maria Paola Serafini, Franca Baldaccini, Anna Chiappini, Franca Cipollini, Costanza Fanucci, Nicoletta Gheser, Gabriella Giovannelli, Francesca Maggiantini, Laura Marchi, Patrizia Pellegrini, Michela Troiano, Simona Vescovi.

Giovanna La Porta