Il Chianti Banca PistoiAtletica protagonista ai Toscani

Ha preso il via nel migliore dei modi il 2025 per ragazze e ragazzi della PistoiAtletica 1983 Chianti Banca che hanno fatto man bassa di medaglie ai campionati toscani giovanili Indoor che si sono svolti a Carrara e riportando a casa ben otto medaglie. Tra gli Juniores c’è il bronzo nei 50 ostacoli per Cosimo Salvadori con l’ottimo tempo di 7“36. Dagli Allievi sono tre le medaglie messe al collo. Andrea Bonvicini trova l’argento nei 50 ostacoli con 7“30, stesso piazzamento di Leonardo Innocenti nei 5000 metri di marcia. Entrambi saranno protagonisti anche ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani Indoor Allievi e Allieve che si svolgeranno l’8 e 9 febbraio.

La terza medaglia arriva grazie a Margherita Niccolai, terza nel getto del peso con la misura di 9.75m. Finisce poco fuori dal podio, in una finale tiratissima, Matteo Squarcini che è quinto nei 50 metri con 6“39. Dalle Cadette ecco il titolo regionale nella staffetta 3x2 giri. Il terzetto composto da Matilde Taddeo, Vanessa Innocenti e Sara Becarelli domina la gara vincendo con il tempo di 2’26“44. Le stesse ragazze sono protagoniste anche nei 50 metri dove chiudono in quinta posizione con Vanessa Innocenti (7“07), sesta la Becarelli e settima la Taddeo. Agnese Taddeo, invece, sfiora il podio nei 50 ostacoli col quarto posto con 8 secondi netti.

Anche i maschi salgono sul podio nella staffetta. Giovanni Tasselli, Alberto Fedi e Leonardo Andreoni arrivano al bronzo con 2’15“37. Tasselli arriva ottavo nei 50m con 6“55 preceduto al settimo da Fabio Zotaj che fa 6“54. Infine anche dalla categoria Ragazzi e Ragazze (Under 14) arrivano soddisfazioni con un’altra staffetta che si prende il bronzo. Si tratta di Giulio Fiaschi, Duccio Papini, Giosué Morsiani e Massimiliano Pelà nella 4x1 giro con il tempo di 1’35“28. Pelà, poi, si prende il bronzo anche nei 50m con 7“41 con Fiaschi che si posiziona al sesto posto nel lancio del peso con 10.81 m.

