Il Centro Nuoto perde una causa . No al risarcimento di 290mila euro

MONTECATINI TERME"Il Centro Nuoto Montecatini ha perso una causa in cui chiedeva un risarcimento di circa 290mila euro al Comune come risarcimento per non aver potuto partecipare a un bando di ristoro del periodo Covid, non avendo la squadra agonistica. Il ricorrente sosteneva di aver dovuto fare questa scelta a settembre 2021 per i ritardi nell’intervento della sostituzione delle caldaie, effettuata poi dall’ente a marzo 2022". La giunta comunale conferma la notizia relativa a uno dei contenziosi in atto con la cooperativa che gestisce la piscina. "Il Centro Nuoto – prosegue l’amministrazione – aveva svincolato i 60 atleti della squadra agonistica, mentre per partecipare alla richiesta di ristoro ne avrebbe dovuti avere almeno 30. Il tribunale, oltre a respingere la richiesta di 290mila euro, ha stabilito che il Centro Nuoto Montecatini paghi circa 14mila euro di spese processuali al Comune. Tra l’altro, ricordiamo che la cooperativa si era opposta al pagamento di 60mila euro relativi al periodo in cui un dipendente comunale era comandato alla struttura, chiedendone a sua volta 120mila. Il giudizio, sul quale pende un appello, ha dato ragione al Comune". È stata rinviata a data da destinarsi, invece, la conferenza stampa originariamente prevista per questa mattina da parte del Centro Nuoto. "Abbiamo ricevuto una comunicazione dal competente ufficio comunale – spiega la cooperativa – che questa mattina, alle 8, saranno effettuati i controlli di verifica della messa a terra dell’intera struttura. Pertanto la conferenza stampa è rinviata a data da destinarsi. Non è possibile svolgerla con i tecnici nella struttura che effettuano delle misurazioni". Da.B.