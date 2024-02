Il Centro Amina Nuget. Il benessere delle famiglie ha un nuovo luogo di crescita

Inaugurato, a Uzzano, il nuovo Centro per le Famiglie ‘Amina Nuget’, in una struttura riqualificata, che ha mantenuto l’intitolazione ai coniugi Amina Nuget e Umberto Natali, che nel 1944 salvarono dalla deportazione tre bambine ebree, i cui genitori sono stati uccisi nel campo di sterminio di Auschwitz. Il Centro è un servizio promosso dalla Società della Salute Valdinievole in collaborazione con il Consorzio Co&So, la Cooperativa Intrecci e la Cooperativa Gruppo Incontro, ed è gestito da un gruppo di professionisti esperti del social work, con esperienza in progetti e servizi per bambini, adolescenti, genitori e famiglie. Sarà un luogo fisico accogliente, aperto alle famiglie, che vi potranno trovare risposte ai bisogni di cura, relazione, educazione, organizzazione familiare. Vi saranno organizzate iniziative culturali, sociali e ludiche, percorsi di mutuo-aiuto. Le famiglie potranno avere informazioni e orientamenti su servizi, progetti e opportunità di tipo educativo, sociale, sanitario e del tempo libero per bambini, adolescenti, genitori, nonni, troveranno spazi educativi per condividere e crescere nel proprio ruolo genitoriale, con attività ed esperienze guidate, percorsi di riflessione, formazione e incontri a tema sui processi educativi e di crescita nel corso della vita. E poi, sportelli di ascolto, orientamento e accompagnamento, in supporto alle famiglie; a Pieve a Nievole, fra poche settimana, sarà inaugurata una seconda sede.

"Questo servizio è estremamente importante – sostiene Alessio Torrigiani, presidente della SdS – perché promuove opportunità per le famiglie che sempre più manifestano disorientamento, paure e preoccupazioni dovute ai rischi della contemporaneità. Creare un partenariato tra servizi pubblici e terzo settore; rappresenta un valore aggiunto fondamentale: così facendo si ampliano le professionalità e si arricchisce l’offerta di servizi. Sono davvero soddisfatto– conclude -la strada che abbiamo intrapreso afferma il principio della corresponsabilità e rimette al centro i bisogni delle famiglie e delle comunità locali".

Per informazioni, è possibile chiamare il 340.1154695, scrivere a [email protected], o consultare il sito www.centrofamiglie.zonavaldinievole.it.

Emanuele Cutsodontis