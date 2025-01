Il caso depuratore. Comune ko in giudizio: "Le mosse della giunta creano solo conflitti"

Il Tribunale di Pistoia ha sospeso l’efficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Comune di Pescia nei confronti del Consorzio Torrente Pescia per le annualità 2023 e 2024 dell’indennità compensativa di 100mila euro prevista nel contratto di vendita del depuratore di Veneri. Decisione che ha provocato il levarsi di molte voci, da parte della minoranza consiliare. Primo a commentare la decisione il capogruppo di Fratelli d’Italia Giacomo Melosi. "Quanto temevo si sta purtroppo traducendo in realtà – afferma – le azioni della giunta Franchi rischiano di compromettere i termini del contratto. Di quanto incassato nel 2022 hanno usato, nel 2023, solo una parte, per opere che probabilmente nemmeno rientrano nei termini dell’accordo, e non si sa dove sia finito il resto; per le quote 2023 e 2024 pretendevano di incassarle non solo senza avere progetti né rendiconti da presentare, ma respingendo anche le proposte provenienti dal Consorzio per due interventi, uno a tutela delle abitazioni confinanti col depuratore, l’altro nell’alveo del fiume per il ripompaggio a monte dell’acqua destinata poi all’irrigazione. Non contenti hanno presentato un decreto ingiuntivo che il giudice ha, giustamente, sospeso".

Melosi prosegue il suo intervento parlando dell’atteggiamento delll’amministrazione Franchi, un atteggiamento "ostile che continuano ad avere nei confronti di qualsivoglia soggetto economico del territorio porta solo a situazioni conflittuali che, oltre a poter portare cause legali, si tradurranno con negative ripercussioni per la città, nel caso specifico con la potenziale perdita dell’indennità annuale e della possibilità di compiere interventi necessari a Veneri, che continuerà a essere vittima sacrificale".

La pensa allo stesso modo Pescia Cambia: "La situazione conflittuale che si è creata fra il Comune e rappresentanti importanti della realtà socioeconomica locale, che oltre ad averlo reso soccombente, mette in evidenza i difficili rapporti con le realtà economiche e sociali del nostro territorio".

Emanuele Cutsodontis