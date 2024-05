Il caso del convitto. Lettera al ministero: "Ampliare l’ospitalità anche ad altre scuole"

Dopo l’intervento del sindacato Cobas per denunciare la chiusura del convitto dell’Istituto Agrario Anzilotti, non si sono fatte attendere le reazioni. ieri è arrivata la presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale di Pescia. "La notizia ci ha molto stupito – esordisce il sindaco Riccardo Franchi –, non abbiamo avuto alcuna preventiva comunicazione al riguardo. Non serve ripetere l’importanza che assume questa struttura nel panorama scolastico della Provincia di Pistoia e non solo e quanto fondamentale sia per la grande attrattiva, il funzionamento del convitto stesso. Come amministrazione comunale, abbiamo inviato una lettera al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, all’Ufficio Scolastico Regionale e alla sezione territoriale di Pistoia, sottoponendo a tutti una proposta che va nell’ottica di salvaguardare questa importante struttura di convitto".

La proposta lanciata dall’amministrazione Franchi nella lettera invita al ministero prevede l’apertura del Convitto alle altre realtà scolastiche della Valdinievole, una proposta che se realizzata "creerebbe una cerniera tra i vari istituti superiori presenti a Pescia e in Valdinievole, dando loro una possibilità di crescita con questa opportunità – dice ancora Franchi –. Nello specifico si tratterebbe di estendere alle altre scuole superiori del territorio comunale e della Valdinievole, la possibilità di accedere al convitto in modo tale che possa usufruire della struttura un’utenza maggiore di quella circoscritta al solo istituto agrario e permetterebbe agli altri istituti superiori di intercettare anche l’utenza non locale. Facciamo presente che Pescia rappresenta il secondo polo scolastico della Provincia di Pistoia e questa dell’estensione del servizio del convitto andrebbe a creare un collegamento stretto tra i vari istituti creando le condizioni per sopperire al normale calo della popolazione scolastica aprendo ad iscrizioni che possono arrivare anche da altre parti della Provincia di Pistoia e della Toscana".

Sul tema è intervenuto anche il consiglire regionale Pd Marco Niccolai: "La scelta del Ministero di chiudere il convitto dell’Anzilotti di Pescia è sbagliata, un grave colpo per la nostra comunità e per il sistema educativo territoriale. Condivido e sottoscrivo la proposta del Comune di Pescia di estendere alle altre scuole superiori del territorio la possibilità di accedere al convitto".

Emanuele Cutsodontis