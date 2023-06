Il capitano Massimiliano Massimi commendatore della Repubblica

Il capitano dell’Arma dei carabinieri Massimiliano Massimi ha ricevuto l’importante onorificenza di Commendatore dell’Ordine "al merito della Repubblica italiana", conferita dal presidente della Repubblica con proprio decreto il 27 dicembre 2022.

Il comandante Massimi ha ricevuto ufficialmente l’onorificenza a Pistoia, in occasione dei festeggiamenti della festa della Repubblica, lo scorso 2 giugno. L’alta distinzione onorifica è stata consegnata al capitano Massimiliano Massimi dal prefetto Licia Donatella Messina; si sono uniti alla consegna il questore Olimpia Abbate e il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi.

E’ stata quindi letta la motivazione: "Ufficiale dell’Arma dei carabinieri, attualmente insegnante alla Scuola marescialli e brigadieri di Firenze, si è distinto, oltre che per l’onorato e qualificato servizio espletato nelle attività dell’Arma, per la passione e l’encomiabile impegno profuso in attività solidaristiche e in particolare in aiuto dei familiari delle vittime della strada. In questa sua missione, ricopre il delicato compito di presidente dell’associazione Massimo Massimi onlus". Quest’ultima è stata fondata a seguito del tragico incidente stradale in cui perse la vita il giovane figlio del capitano, il quale si è lungamente impegnato anche per l’introduzione nel codice penale del reato di omicidio stradale.

V.S.