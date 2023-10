Il Calzolaio Picone e la Visita di Pera a Pieve a Nievole: Made in Italy di Eccellenza

Nuova soddisfazione per Lucio Picone, calzolaio artigiano a Pieve a Nievole che di recente ha ricevuto una visita, dall’ex presidente del senato Marcello Pera. Pera, come molti personaggi politici e del mondo dello sport e dello spettacolo, si è rivolto a Lucio Picone per delle scarpe su misura vero Made in Italy. Una nuova soddisfazione per Picone che solo pochi mesi fa aveva ricevuto in Campidoglio un premio al lavoro, che andava a arricchire la collezione di riconoscimenti per l’artigiano pievarino. "Ho lavorato fino al 2005 – dice Picone – in un calzaturificio a Monosummano, prima avventurarmi nel settore da solo. Sono molto felice di quello che faccio: il mio lavoro mi ha portato grandi soddisfazioni".

Oltre a Marcello Pera, sono tanti i personaggi che si servono dal calzolaio pievarino. Tra questi Gianfranco Vissani che è cliente di Lucio Picone dal 2011 e poi ancora Massimo D’Alema, Marcello Lippi e Fausto Bertinotti.

AF